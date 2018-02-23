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Черноиванов назначен и. о. главного тренера женской сборной России по боксу

Спорт
23 февраля, 17:19 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 23, февраля. /ТАСС

Бывший наставник команды Иван Шидловский продолжит помогать команде и останется советником главного тренера

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ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 23 февраля. /ТАСС/. Александр Черноиванов назначен исполняющим обязанности главного тренера женской сборной России по боксу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.

"Бывший наставник команды Иван Шидловский продолжит помогать команде и останется советником главного тренера. Черноиванов будет утвержден в должности соответствующим приказом министерства спорта", - говорится в сообщении федерации.

Шидловский был утвержден на посту главного тренера национальной команды в марте прошлого года.

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