Черноиванов назначен и. о. главного тренера женской сборной России по боксу

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 23 февраля. /ТАСС/. Александр Черноиванов назначен исполняющим обязанности главного тренера женской сборной России по боксу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.

"Бывший наставник команды Иван Шидловский продолжит помогать команде и останется советником главного тренера. Черноиванов будет утвержден в должности соответствующим приказом министерства спорта", - говорится в сообщении федерации.

Шидловский был утвержден на посту главного тренера национальной команды в марте прошлого года.