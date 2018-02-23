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Немецкие хоккеисты победили канадцев и сыграют в финале Олимпиады с россиянами

Спорт
23 февраля, 17:34 дата обновления: 23 февраля, 17:53 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 23, февраля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 4:3

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Хоккеисты сборной Германии

Хоккеисты сборной Германии

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 23 февраля. /ТАСС/. Сборная Германии победила команду Канады со счетом 4:3 в полуфинале олимпийского хоккейного турнира в южнокорейском Пхёнчхане и впервые в истории сыграет в матче за золотые награды Олимпиады.

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У проигравшей команды отличились Жильбер Брюле (29-я минута), Мэт Робинсон (43) и Дерек Рой (50). В составе победителей шайбы забросили Брукс Мацек (15), Маттиас Плахта (24), Франк Мауэр (27) и Патрик Хагер (33). На 44-й минуте игрок немецкой сборной Доминик Кахун не смог реализовать штрафной бросок.

Эта победа стала третьей для сборной Германии над командой Канады и первой - на Олимпиадах. Ранее немцы обыгрывали канадцев лишь в групповых турнирах чемпионатов мира, в 1987 году сборная ФРГ победила со счетом 5:3, в 1996-м немцы обыграли канадцев со счетом 5:1.

Сборная Канады является девятикратным победителем олимпийского хоккейного турнира, канадцы не сыграют в финале Олимпиады впервые с 2006 года. Сборная Германии впервые выступит в матче за золото Олимпийских игр. Ранее лучшим результатом немецких хоккеистов являлись бронзовые награды, которые они смогли завоевать на Играх в Лейк-Плэсиде в 1932 году и на Олимпиаде-1976 в Инсбруке.

В финале олимпийского хоккейного турнира в Пхёнчхане сборная Германии сыграет с командой олимпийских атлетов из России, встреча пройдет 25 февраля, начало - 07:10 мск. В матче за третье место канадские хоккеисты сыграют со сборной Чехии, данный матч состоится 24 февраля, начало - 15:10 мск. 

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