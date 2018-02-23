Исинбаева призналась, что не дыша смотрела хоккейный полуфинал ОИ Россия - Чехия

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 23 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, член комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета Елена Исинбаева смотрела хоккейный полуфинальный матч между сборными России и Чехии на Играх в южнокорейском Пхёнчхане не дыша. Об этом она рассказала ТАСС в телефонном разговоре.

Мужская сборная России в пятницу обыграла команду Чехии со счетом 3:0.

"Матч смотрели всей семьей - не отрываясь, не дыша, не шелохнувшись. Теперь ждем финала, - рассказала Исинбаева. - Прекрасно знаем, что для хоккеистов второе место самое позорное, поэтому держим пальцы крестиком и желаем нашим ребятам сыграть в финале также уверенно, как они делали это на протяжении всего олимпийского турнира. Ребята, мы с вами, мы за вас, "Красная машина" - вперед!"

В финале Олимпийских игр российские хоккеисты сыграют с командой Германии, которая во втором полуфинале обыграла канадцев (4:3). Встреча состоится 25 февраля.