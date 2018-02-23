Четыре фаната ФК "Спартак" предстанут перед судом за драку с полицией в Бильбао

БИЛЬБАО /Испания/, 23 февраля. /Корр. ТАСС Максим Пахомов/. Четыре болельщика российского футбольного клуба "Спартак" предстанут перед судом за участие в беспорядках в испанском Бильбао. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе полиции Бильбао.

Ранее ТАСС сообщал, что в ходе беспорядков в Бильбао перед матчем футбольной Лиги Европы между местным "Атлетиком" и "Спартаком" было задержано девять человек, четверо из которых иностранцы, в частности, трое россиян и поляк.

"Им предстоит предстать перед судом за драку с полицией", - сообщили в пресс-службе.

По данным полиции, в ходе беспорядков, которые прошли перед матчем, пострадали пять стражей порядка и четыре гражданина РФ. Один из представителей правоохранительных органов, участвовавший в пресечении беспорядков, перенес инфаркт во время инцидента и скончался в больнице. "Он был на месте беспорядков, но не был ранен в драке, он умер от сердечного приступа, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе. - Пока не можем сказать точно, что произошло, он вдруг неожиданно почувствовал себя плохо в окружении полиции".

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил, что выясняет детали произошедшего в сотрудничестве с местными властями.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между "Атлетиком" и "Спартаком" прошел в четверг и завершился победой гостей со счетом 2:1.