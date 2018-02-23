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Первый тренер Загитовой расплакалась от счастья после победы фигуристки на Олимпиаде

Спорт
23 февраля, 17:59 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 23, февраля. /ТАСС

В пятницу Загитова стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании

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Алина Загитова

Алина Загитова

© Валерий Шарифулин/ТАСС

УЛЬЯНОВСК, 23 февраля. /ТАСС/. Первый тренер олимпийской чемпионки Пхёнчхана Алины Загитовой Наталья Антипина в прямом эфире следила за выступлением фигуристки и встретила ее победу со слезами счастья на глазах. Об этом Антипина сообщила ТАСС по телефону.

В пятницу на олимпийской ледовой арене Кёнпхо турниром одиночниц завершились олимпийские соревнования по фигурному катанию. Олимпийской чемпионкой стала 15-летняя россиянка Алина Загитова, серебро Игр завоевала ее соотечественница Евгения Медведева, бронзу - канадка Кейтлин Осмонд.

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"С утра у нас как раз была тренировка (в Ижевске, откуда родом Загитова - прим. ТАСС), мы монитор поставили и смотрели вместе с тренерами. Слезы счастья были, когда узнала о победе, это так волнительно", - сказала Антипина.

Собеседница ТАСС добавила, что следила за выступлениями своей воспитанницы в прямом эфире и просто не могла себе позволить пропустить соревнования. "Мы все время смотрели прямой эфир, у нас в это время как раз идет тренировка, мы включали планшет или ноутбук и смотрели по интернету", - добавила она.

Первый тренер рассказала, что Загитова очень целеустремленная девушка, обладающая сильным характером. "Достаточно сказать, что первый год, когда она уехала [из Удмуртии - прим. ТАСС], у нее случился перелом руки в Москве. Обычные люди подумают, что это какой-то знак, что не нужно этим больше заниматься, но Загитова не сдалась, результат вы видите", - подчеркнула она.

Антипина добавила, что пока не смогла лично поздравить свою воспитанницу, но уже пообщалась с ее бабушкой, которая позвонила ей из Москвы, и отцом. "Мы обычно в соцсетях с Алиной списываемся, но сейчас ей, конечно, не до этого. Я ей обязательно "ВКонтакте" напишу свои поздравления", - пояснила она.

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