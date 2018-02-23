Глава Удмуртии назвал символичной победу Загитовой на ОИ в День защитника Отечества

ТАСС, 23 февраля. Глава Удмуртии Александр Бречалов считает символичной победу на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане уроженки Ижевска фигуристки Алины Загитовой в День защитника Отечества. Об этом он написал в социальной сети "ВКонтакте".

В пятницу на ледовой арене Кёнпхо турниром одиночниц завершились олимпийские соревнования по фигурному катанию. Чемпионкой стала 15-летняя Загитова, серебро Игр завоевала ее соотечественница Евгения Медведева, бронзу - канадка Кейтлин Осмонд.

"Золотая медаль из далекого Пхёнчхана в День защитника Отечества. Что может быть символичнее?" - говорится в сообщении.

Бречалов также поздравил первого тренера фигуристки Наталью Антипину. "Уверен, вся Удмуртия с утра у экранов ТВ! Ура!!! Наша Алина Загитова принесла России первое золото Олимпиады!" - отметил глава республики.