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Глава Удмуртии назвал символичной победу Загитовой на ОИ в День защитника Отечества

Спорт
23 февраля, 18:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, февраля. /ТАСС

В пятницу Загитова стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании

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Глава Удмуртии Александр Бречалов

Глава Удмуртии Александр Бречалов

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ТАСС, 23 февраля. Глава Удмуртии Александр Бречалов считает символичной победу на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане уроженки Ижевска фигуристки Алины Загитовой в День защитника Отечества. Об этом он написал в социальной сети "ВКонтакте".

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В пятницу на ледовой арене Кёнпхо турниром одиночниц завершились олимпийские соревнования по фигурному катанию. Чемпионкой стала 15-летняя Загитова, серебро Игр завоевала ее соотечественница Евгения Медведева, бронзу - канадка Кейтлин Осмонд.

"Золотая медаль из далекого Пхёнчхана в День защитника Отечества. Что может быть символичнее?" - говорится в сообщении.

Бречалов также поздравил первого тренера фигуристки Наталью Антипину. "Уверен, вся Удмуртия с утра у экранов ТВ! Ура!!! Наша Алина Загитова принесла России первое золото Олимпиады!" - отметил глава республики.

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Бречалов, Александр Владимирович
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