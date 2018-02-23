Черчесов: матчи 1/8 финала Лиги Европы станут важным опытом для футболистов сборной

МОСКВА, 23 февраля. /Корр. ТАСС Александр Бокулёв/. Игры 1/8 финала Лиги Европы станут важным опытом и хорошей практикой для футболистов сборной России. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

Жеребьевка прошла в пятницу в Ньоне. "Локомотив" сыграет с мадридским "Атлетико", ЦСКА - с французским "Лионом", "Зенит" - с немецким "Лейпцигом".

"Для игроков сборной это будут важные матчи, хороший опыт и необходимая практика перед возобновлением чемпионата России. Понятно, что на этой стадии остаются уже соперники совершенно иного уровня, чем в 1/16 финала. Думаю, что все команды [соперники российских клубов] одного уровня, но выделяется, естественно, "Атлетико", все-таки они пару раз за последние годы и в финале Лиги чемпионов играли. А так и "Лион" будет интересным соперником, и "Лейпциг" производит определенный фурор в Германии", - прокомментировал результат жеребьевки Черчесов.

Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 8 марта, ответные - 15 марта.