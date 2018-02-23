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Кинк: сборной Германии по силам выиграть у россиян только одну игру из десяти

Спорт
23 февраля, 18:26 UTC+3 ПХЁНЧХАН /Корр. ТАСС, Олег Кошелев

Сборная Германии обыграла команду Канады в полуфинале олимпийского турнира в южнокорейском Пхёнчхане со счетом 4:3 и стала соперником российских хоккеистов по финалу

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Хоккеисты сборной Германии

Хоккеисты сборной Германии

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 23 февраля. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Сборной Германии по хоккею по силам выиграть у россиян только один матч из десяти. Такое мнение ТАСС высказал нападающий немецкой команды Маркус Кинк.

Сборная Германии обыграла команду Канады в полуфинале олимпийского турнира в южнокорейском Пхёнчхане со счетом 4:3 и стала соперником российских хоккеистов по финалу.

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"Россияне - это главные фавориты Олимпиады, от матча к матчу они показывают свою силу. Понятно, что у нас очень мало шансов. Если мы проведем десять игр, то нам удастся выиграть только одну. Будем надеяться, что именно она будет в воскресенье", - сказал Кинк.

Кинк подчеркнул, что сильной стороной немецкой сборной является сыгранность. "Мы вместе провели уже не один чемпионат. Для начала нам нужно было квалифицироваться в основной турнир, и эта была непростая задача. Мы росли как команда каждый день", - отметил он.

"Даже для нас это сумасшествие - мы обыграли Канаду! Кто бы мог подумать! Сегодня мы провели очень цельную игру, здорово сыграли в большинстве", - сказал нападающий в заключение.

Финал олимпийского турнира между российскими хоккеистами и сборной Германии пройдет 25 февраля.

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