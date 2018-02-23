Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.02:
$ 56.76
€ 69.63
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Защитник сборной Канады: команда будет рада бронзовым медалям Олимпиады

Спорт
23 февраля, 18:33 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 23, февраля. /ТАСС

В пятницу канадские хоккеисты уступили немцам со счетом 3:4 в полуфинале Олимпийских игр

Поделиться
Материал из 1 страницы
Крис Ли

Крис Ли

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 23 февраля. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Канады будут довольны выступлением на Олимпийских играх в Пхёнчхане, если им удастся выиграть бронзовые медали турнира. Такое мнение журналистам высказал защитник канадцев Крис Ли.

В пятницу канадцы уступили немцам со счетом 3:4 в полуфинале Олимпийских игр. В субботу команда Канады в матче за бронзу встретится со сборной Чехии, которая ранее уступила команде олимпийских атлетов из России (0:3).

Смотрите также
Хоккеисты команды олимпийских атлетов из России

Российские хоккеисты переиграли чехов и впервые за 20 лет вышли в финал Олимпиады

"Мы пытались отыграться, делали все возможное, чтобы выровнять игру, но им удавалось блокировать наши броски, сдерживать наше давление. Мы слишком часто удалялись, особенно во втором периоде, а соперник наказывал нас за это. В некоторых моментах нам везло, они могли нас дожать, но удача в некоторых моментах была и на нашей стороне. В то же время нам не всегда везло с реализацией своих моментов", - считает Ли, выступающий за магнитогорский "Металлург".

"Чувствую себя уставшим. Игра получилось динамичной, особенно в третьем периоде. Мы приехали сюда, чтобы выиграть медаль, у нас все еще есть шанс это сделать. Будем рады, если это случится", - заключил хоккеист.

Олимпийские игры завершатся 25 февраля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп подверг жесткой критике действия РФ по отношению к мирному населению Сирии
2
Путин сравнил подвиг летчика Филипова с подвигами героев Великой Отечественной войны
3
Автомобиль въехал в толпу во время салюта в Новосибирске
4
Олимпийская чемпионка из США Липински назвала Загитову Илоном Маском фигурного катания
5
МОК: случай с Загитовой не уникален, но WADA старается не брать пробы во время тренировок
6
Немецкие хоккеисты победили канадцев и сыграют в финале Олимпиады с россиянами
7
Специалисты оценили шансы российских хоккеистов в полуфинале со сборной Чехии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама