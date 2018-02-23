Защитник сборной Канады: команда будет рада бронзовым медалям Олимпиады

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 23 февраля. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Канады будут довольны выступлением на Олимпийских играх в Пхёнчхане, если им удастся выиграть бронзовые медали турнира. Такое мнение журналистам высказал защитник канадцев Крис Ли.

В пятницу канадцы уступили немцам со счетом 3:4 в полуфинале Олимпийских игр. В субботу команда Канады в матче за бронзу встретится со сборной Чехии, которая ранее уступила команде олимпийских атлетов из России (0:3).

"Мы пытались отыграться, делали все возможное, чтобы выровнять игру, но им удавалось блокировать наши броски, сдерживать наше давление. Мы слишком часто удалялись, особенно во втором периоде, а соперник наказывал нас за это. В некоторых моментах нам везло, они могли нас дожать, но удача в некоторых моментах была и на нашей стороне. В то же время нам не всегда везло с реализацией своих моментов", - считает Ли, выступающий за магнитогорский "Металлург".

"Чувствую себя уставшим. Игра получилось динамичной, особенно в третьем периоде. Мы приехали сюда, чтобы выиграть медаль, у нас все еще есть шанс это сделать. Будем рады, если это случится", - заключил хоккеист.

Олимпийские игры завершатся 25 февраля.