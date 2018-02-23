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Мацек: давление на хоккеистов РФ перед финалом ОИ может стать шансом для сборной Германии

Спорт
23 февраля, 18:37 UTC+3 ПХЁНЧХАН /Корр. ТАСС, Олег Кошелев

Сборная Германии обыграла команду Канады в полуфинале олимпийского турнира со счетом 4:3 и стала соперником российских хоккеистов по финалу

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Хоккеисты сборной Германии

Хоккеисты сборной Германии

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 23 февраля. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Шанс сборной Германии в финальном матче олимпийского турнира против российских хоккеистов может заключаться в гораздо большем давлении на соперника. Такое мнение ТАСС высказал форвард сборной Германии Брукс Мацек.

Сборная Германии обыграла команду Канады в полуфинале олимпийского турнира со счетом 4:3 и стала соперником российских хоккеистов по финалу.

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"Конечно, нельзя сравнивать, насколько давление на российских хоккеистов будет выше, чем на нас. Но они профессионалы. В этой команде собраны быстрые и мастеровитые игроки мирового уровня. Мы же постараемся сыграть в свою игру и сделать то же, что и сегодня", - сказал Мацек.

Мацей родился в городе Виннипег в Канаде. В 2013 году он переехал играть в Германию, а через два года стал гражданином этой страны и сыграл несколько неофициальных матчей за национальную команду. В 2016 году Мацек дебютировал за сборную Германии на чемпионате мира.

"Обыграть Канаду - это великолепное чувство. Для меня в нем нет ничего общего с сожалением. Каких сообщений жду от семьи и друзей из Канады? Только поздравлений", - сказал он.

Финал олимпийского хоккейного турнира пройдет 25 февраля.

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