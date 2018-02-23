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Тренер сборной Германии по хоккею заявил, что пока не думает о финале ОИ с россиянами

Спорт
23 февраля, 18:47 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 23, февраля. /ТАСС

Сборная Германии обыграла команду Канады в полуфинале олимпийского турнира в южнокорейском Пхёнчхане со счетом 4:3 и стала соперником российских хоккеистов по финалу

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Хоккеисты сборной Германии

Хоккеисты сборной Германии

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 23 февраля. /ТАСС/. Главный тренер сборной Германии по хоккею Марко Штурм пока не думает о финальном матче Олимпийских игр против команды олимпийских атлетов из России. Такое мнение специалист высказал журналистам.

Сборная Германии обыграла команду Канады в полуфинале олимпийского турнира в южнокорейском Пхёнчхане со счетом 4:3 и стала соперником российских хоккеистов по финалу.

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"Я пока не думаю о финальном матче с россиянами. Мы счастливы в данный момент, завтра вместе с тренерским штабом разберем их игру. Без сомнения, наша команда выйдет с тем же настроем, что и на протяжении всего турнира", - сказал Штурм.

"Я не думаю о людях, которые считают эти Олимпийские игры фальшивыми, потому что здесь нет игроков НХЛ (Национальной хоккейной лиги - прим. ТАСС). Это не наше правило, не наше решение. Надеюсь, что игроки НХЛ будут играть на Олимпиаде, сильнейшие игроки должны участвовать в этом турнире", - заключил специалист.

Финал олимпийского турнира пройдет 25 февраля (начало - 07:10 мск).

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