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Российская теннисистка Касаткина обыграла Мугурусу и вышла в финал турнира в Дубае

Спорт
23 февраля, 18:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, февраля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:6, 7:6 (13:11), 6:1 в пользу россиянки

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Дарья Касаткина

Дарья Касаткина

© EPA-EFE/MAHMOUD KHALED

ТАСС, 23 февраля. Россиянка Дарья Касаткина вышла в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае (общий призовой фонд - $733,9 тыс.).

В 1/2 финала Касаткина обыграла испанку Гарбинье Мугурусу, посеянную на турнире под вторым номером, со счетом 3:6, 7:6 (13:11), 6:1. Встреча продолжалась 2 часа 35 минут.

В решающем матче 20-летняя Касаткина сыграет с победительницей пары Элина Свитолина (Украина, 1) - Ангелик Кербер (Германия, 6). Финал пройдет 24 февраля.

Касаткина два раза выходила в финал турниров серии WTA. В 2017 году она выиграла турнир в Чарльстоне и стала финалисткой "ВТБ Кубка Кремля". На данный момент Касаткина находится на 24-м месте в рейтинге WTA.

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