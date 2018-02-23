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Робинсон: канадские хоккеисты подвели свою страну, проиграв немцам на Олимпиаде

Спорт
23 февраля, 18:57 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 23, февраля. /ТАСС

В пятницу сборная Канады проиграла команде Германии со счетом 3:4 в полуфинале Олимпиады

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Мэт Робинсон (на переднем плане)

Мэт Робинсон (на переднем плане)

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 23 февраля. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Канады подвели свою страну, уступив команде Германии в полуфинале олимпийского турнира в Пхёнчхане. Об этом журналистам сказал защитник канадцев Мэт Робинсон.

В пятницу сборная Канады проиграла команде Германии со счетом 3:4 в полуфинале Олимпиады.

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"Это тяжелое поражение, мы действительно подвели свою страну сегодня. Не думаю, что мы показали максимум на турнире, мы вполне могли выиграть золото", - сказал Робинсон.

"Сегодня с самого начала мы играли не так, как в предыдущих матчах. Мы позволили сопернику слишком многое, старались вернуться в игру, давили как могли. В третьем периоде перебросали соперника 15:1, но было слишком поздно", - добавил Робинсон.

В матче за третье место канадцы в субботу сыграют с чехами.

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