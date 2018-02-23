Робинсон: канадские хоккеисты подвели свою страну, проиграв немцам на Олимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 23 февраля. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Канады подвели свою страну, уступив команде Германии в полуфинале олимпийского турнира в Пхёнчхане. Об этом журналистам сказал защитник канадцев Мэт Робинсон.

В пятницу сборная Канады проиграла команде Германии со счетом 3:4 в полуфинале Олимпиады.

"Это тяжелое поражение, мы действительно подвели свою страну сегодня. Не думаю, что мы показали максимум на турнире, мы вполне могли выиграть золото", - сказал Робинсон.

"Сегодня с самого начала мы играли не так, как в предыдущих матчах. Мы позволили сопернику слишком многое, старались вернуться в игру, давили как могли. В третьем периоде перебросали соперника 15:1, но было слишком поздно", - добавил Робинсон.

В матче за третье место канадцы в субботу сыграют с чехами.