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Футбольная ассоциация Англии возбудила дело против Гвардиолы за ношение символа Каталонии

Спорт
23 февраля, 20:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, февраля. /ТАСС

Тренер "Манчестер Сити" во время матчей и пресс-конференций прикрепляет к верхней одежде желтую ленту

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола

© EPA-EFE/Nigel Roddis

ТАСС, 23 февраля. Футбольная ассоциация Англии (FA) открыла дело в отношении главного тренера английского "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы за ношение символа Каталонии. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Тренер "Манчестер Сити" во время матчей и пресс-конференций прикрепляет к верхней одежде желтую ленту. FA считает, что Гвардиола нарушает правила организации, касающиеся демонстрации политических символов и рекламы. Испанский тренер ответит на обвинения 5 марта.

1 октября в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе из состава королевства. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников референдума высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным.

Каталонская газета "Ара" сообщала, что Гвардиола проголосовал на референдуме о независимости Каталонии.

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