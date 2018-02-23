Футбольная ассоциация Англии возбудила дело против Гвардиолы за ношение символа Каталонии

ТАСС, 23 февраля. Футбольная ассоциация Англии (FA) открыла дело в отношении главного тренера английского "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы за ношение символа Каталонии. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Тренер "Манчестер Сити" во время матчей и пресс-конференций прикрепляет к верхней одежде желтую ленту. FA считает, что Гвардиола нарушает правила организации, касающиеся демонстрации политических символов и рекламы. Испанский тренер ответит на обвинения 5 марта.

1 октября в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе из состава королевства. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников референдума высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным.

Каталонская газета "Ара" сообщала, что Гвардиола проголосовал на референдуме о независимости Каталонии.