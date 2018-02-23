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Россиянин Масленников с рекордом мира победил на ЧЕ по стрельбе из пневматического оружия

Спорт
23 февраля, 21:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, февраля. /ТАСС

23-летний спортсмен в финале в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 м показал результат 251 балл

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Владимир Масленников

Владимир Масленников

© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 23 февраля. Россиянин Владимир Масленников одержал победу на чемпионате Европы в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров, установив рекорд мира. Соревнования проходят в венгерском Дьере.

23-летний спортсмен в финале показал результат 251 балл. Второе место занял его соотечественник Александр Дрягин (248,2), третье место у хорвата Петара Горса (227).

Предыдущий мировой рекорд (250,5 балла) также принадлежал Масленникову. В этой дисциплине россиянин является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Ранее на турнире Максим и Ольга Степановы завоевали золото в соревнованиях смешанных команд. Владислав Щепоткин одержал победу в стрельбе из винтовки по движущейся мишени со смешанными скоростями на дистанции 10 м, у женщин в аналогичной дисциплине победила Ольга Степанова.

Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия завершится 26 февраля.

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