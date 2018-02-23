Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.02:
$ 56.76
€ 69.63
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Химки" обыграли "Панатинаикос" в матче баскетбольной Евролиги

Спорт
23 февраля, 22:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, февраля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 78:61

Поделиться
Материал из 1 страницы
Алексей Швед

Алексей Швед

© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 23 февраля. Российский баскетбольный клуб "Химки" со счетом 78:61 победил греческий "Панатинаикос" в домашнем матче 23-го тура Евролиги.

Самым результативным игроком встречи стал защитник российской команды Алексей Швед, набравший 20 очков.

В турнирной таблице "Химки" занимают пятое место, одержав в 23 матчах 14 побед, "Панатинаикос" также с 14 победами идет четвертым.

В следующем туре "Химки" в гостях 1 марта сыграют с испанской "Басконией", "Панатинаикос" в тот же день примет греческий "Олимпиакос".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин сравнил подвиг летчика Филипова с подвигами героев Великой Отечественной войны
2
Трамп подверг жесткой критике действия РФ по отношению к мирному населению Сирии
3
Автомобиль въехал в толпу во время салюта в Новосибирске
4
Биография российской фигуристки Евгении Медведевой
5
МОК: случай с Загитовой не уникален, но WADA старается не брать пробы во время тренировок
6
Немецкие хоккеисты победили канадцев и сыграют в финале Олимпиады с россиянами
7
Дизайнеры костюмов для фигурного катания — о нарядах участников Олимпиады-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама