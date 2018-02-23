"Химки" обыграли "Панатинаикос" в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 23 февраля. Российский баскетбольный клуб "Химки" со счетом 78:61 победил греческий "Панатинаикос" в домашнем матче 23-го тура Евролиги.

Самым результативным игроком встречи стал защитник российской команды Алексей Швед, набравший 20 очков.

В турнирной таблице "Химки" занимают пятое место, одержав в 23 матчах 14 побед, "Панатинаикос" также с 14 победами идет четвертым.

В следующем туре "Химки" в гостях 1 марта сыграют с испанской "Басконией", "Панатинаикос" в тот же день примет греческий "Олимпиакос".