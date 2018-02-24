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Баскетболисты сборной России проиграли французам в матче отбора Кубка мира

Спорт
24 февраля, 1:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, февраля. /ТАСС

Россияне уступили со счетом 74:75 после овертайма

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ТАСС, 24 февраля. Сборная России в овертайме проиграла команде Франции со счетом 74:75 в матче отборочного турнира Кубка мира 2019 года по баскетболу. Встреча прошла в Страсбурге.

В первом туре квалификации российские баскетболисты проиграли боснийцам (76:81), во втором - победили команду Бельгии (76:69). Сборная России занимает третье место в группе (4 очка), лидируют французы (6), на втором месте - боснийцы (5), на четвертом - бельгийцы (3).

В следующем матче российская команда 25 февраля сыграет со сборной Боснии и Герцеговины, французы в тот же день встретятся с командой Бельгии.

В первой части отборочного турнира в Европе 32 сборные разбиты на восемь групп, в которых команды сыграют друг с другом по два матча. По три лучшие команды (всего 24) из каждой группы выйдут в следующую стадию отбора.

Финальная стадия Кубка мира пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. В турнире примут участие 32 команды.

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