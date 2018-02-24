Болельщики "Халла" забросали поле теннисными мячами из-за недовольства результатами

ТАСС, 24 февраля. Болельщики английского футбольного клуба "Халл" забросали поле теннисными мячами, причиной стало недовольство результатами команды. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Daily Express.

Болельщики провели акцию во время матча 34-го тура второго по силе дивизиона чемпионата страны (чемпионшипа). Данная акция была направлена против владельцев клуба.

В июне 2017 года "Халл" возглавил Леонид Слуцкий, став первым российским тренером в Англии. Однако уже в декабре 2017 года стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. К этому моменту в турнирной таблице "Халл" занимал 20-е место (из 24) в чемпионшипе. Сейчас клуб занимает ту же позицию.