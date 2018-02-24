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Болельщики "Халла" забросали поле теннисными мячами из-за недовольства результатами

Спорт
24 февраля, 3:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, февраля. /ТАСС

Клуб, в котором в этом сезоне работал российский тренер Леонид Слуцкий, занимает 20-е место в таблице чемпионшипа

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ТАСС, 24 февраля. Болельщики английского футбольного клуба "Халл" забросали поле теннисными мячами, причиной стало недовольство результатами команды. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Daily Express.

Болельщики провели акцию во время матча 34-го тура второго по силе дивизиона чемпионата страны (чемпионшипа). Данная акция была направлена против владельцев клуба.

В июне 2017 года "Халл" возглавил Леонид Слуцкий, став первым российским тренером в Англии. Однако уже в декабре 2017 года стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. К этому моменту в турнирной таблице "Халл" занимал 20-е место (из 24) в чемпионшипе. Сейчас клуб занимает ту же позицию.

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