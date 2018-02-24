Уличенная в допинге бобслеистка Сергеева покинула Олимпийскую деревню

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская бобслеистка Надежда Сергеева, подозреваемая в нарушении антидопинговых правил на Играх-2018, сдала аккредитацию участника и покинула Олимпийскую деревню. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе Федерации бобслея России Анна Макарова.

Сергеева вместе с разгоняющей Анастасией Кочержовой заняли 12-е место в соревнованиях женских экипажей бобов-двоек. Допинг-проба, взятая у Сергеевой 18 февраля, выявила наличие в организме запрещенного вещества.

"Сергеева уже сдала аккредитацию и покинула Олимпийскую деревню", - сказала Макарова.

Сергеева вместе с Кочержовой в январе 2017 года выиграли серебро чемпионата Европы.