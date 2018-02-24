Российская бобслеистка Сергеева отказалась от вскрытия допинг-пробы "Б"

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская бобслеистка Надежда Сергеева, подозреваемая в нарушении антидопинговых правил на Играх-2018, отказалась от вскрытия пробы "Б". Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе Федерации бобслея России Анна Макарова.

Сергеева вместе с разгоняющей Анастасией Кочержовой заняли 12-е место в соревнованиях экипажей бобов-двоек. Допинг-проба, взятая у Сергеевой 18 февраля, выявила наличие в организме запрещенного вещества.

"Сергеева отказалась от вскрытия пробы "Б", - сказала Макарова. Как правило, отказ от вскрытия пробы "Б" означает, что подозреваемый признает факт наличия запрещенного вещества.

Ранее пресс-атташе Федерации бобслея России сообщила ТАСС, что спортсменка уже сдала аккредитацию и покинула Олимпийскую деревню.

Сергеева вместе с Кочержовой в январе 2017 года выиграли серебро чемпионата Европы.