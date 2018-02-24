Заварзина не вышла в финал ОИ в параллельном гигантском слаломе и поборется за бронзу

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Российская сноубордистка Алена Заварзина не смогла выйти в финал Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнхчане в параллельном гигантском слаломе.

В полуфинале Заварзина уступила немке Селине Йорг. В заезде за бронзу соперницей россиянки будет немка Рамона Тереза Хофмайстер. Заварзина является бронзовым призером Олимпийских игр в Сочи.

В четвертьфинале Заварзина была быстрее швейцарки Жюли Цогг.

Ранее россиянки Милена Быкова и Екатерина Тудегешева не смогли выйти в четвертьфинал соревнований, уступив австрийке Даниэле Ульбинг и немке Селине Джорг соответственно.

Во время заезда Быковой и Ульбинг на трассу перед австрийкой выбежала белка, спортсменка не задела ее.

Победители в параллельном гигантском слаломе определятся в субботу.