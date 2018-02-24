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Сноубордист Уайлд вышел в 1/8 финала Олимпиады в параллельном гигантском слаломе

Спорт
24 февраля, 5:01 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 24, февраля. /ТАСС

Также в следующую стадию вышел другой представитель команды олимпийских атлетов из России, Дмитрий Сарсембаев

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Вик Уайлд

Вик Уайлд

© AP/Kin Cheung

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Представитель команды олимпийских атлетов из России сноубордист Вик Уайлд пробился в 1/8 финала Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане в дисциплине параллельный гигантский слалом.

По итогам квалификации Уайлд стал девятым. Также в следующую стадию вышел другой представитель команды олимпийских атлетов из России, Дмитрий Сарсембаев. Андрей Соболев не сумел пробиться в 1/8 финала, Дмитрий Логинов из-за падения показал 32-й результат в квалификации и тоже выбыл из борьбы за медали. 

Следующая стадия состязаний начнется в 07:45 мск. Медали в данной дисциплине будут разыграны позднее в субботу.

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