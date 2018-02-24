Российские горнолыжники не вышли в 1/4 финала командных соревнований на Олимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Представители команды олимпийских атлетов из России Анастасия Силантьева, Иван Кузнецов, Екатерина Ткаченко и Александр Хорошилов не сумели выйти в 1/4 финала командных соревнований на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

В 1/8 финала российские спортсмены уступили команде Норвегии (0-4).

Командные соревнования впервые включены в программу Олимпийских игр, состязания представляют собой параллельный спуск (слалом) двух горнолыжников от каждой команды. Победивший в параллельном спуске спортсмен приносит своей команде одно очко, получившая наибольшее количество очков команда проходит в следующую стадию. В случае равенства очков победитель определяется по суммарному минимальному времени быстрейшего мужчины и быстрейшей женщины от каждой команды- участницы, если и данный способ не позволяет определить победителя, то участник следующей стадии определяется по наименьшему времени во второй паре.

Четвертьфиналы в командных соревнованиях горнолыжников начнутся в 05:45 мск.

Ранее на Олимпийских играх получили травмы российские горнолыжники Павел Трихичев и Александр Андриенко, выступавшие в гигантском слаломе и горнолыжной комбинации.