Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.02:
$ 56.76
€ 69.63
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские горнолыжники не вышли в 1/4 финала командных соревнований на Олимпиаде

Спорт
24 февраля, 5:32 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 24, февраля. /ТАСС

В 1/8 финала российские спортсмены уступили команде Норвегии

Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Хорошилов

Александр Хорошилов

© AP/Patrick Semansky

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Представители команды олимпийских атлетов из России Анастасия Силантьева, Иван Кузнецов, Екатерина Ткаченко и Александр Хорошилов не сумели выйти в 1/4 финала командных соревнований на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

Смотрите также

Женский горнолыжный слалом на ОИ перенесен на 16 февраля из-за погоды

Россиянин Трихичев выбыл из борьбы за медали в горнолыжной комбинации

Шведский горнолыжник Андре Мюрер завоевал золото Олимпиады в слаломе

Российский горнолыжник Кузнецов выбыл из борьбы за медали в слаломе на Олимпиаде

В 1/8 финала российские спортсмены уступили команде Норвегии (0-4).

Командные соревнования впервые включены в программу Олимпийских игр, состязания представляют собой параллельный спуск (слалом) двух горнолыжников от каждой команды. Победивший в параллельном спуске спортсмен приносит своей команде одно очко, получившая наибольшее количество очков команда проходит в следующую стадию. В случае равенства очков победитель определяется по суммарному минимальному времени быстрейшего мужчины и быстрейшей женщины от каждой команды- участницы, если и данный способ не позволяет определить победителя, то участник следующей стадии определяется по наименьшему времени во второй паре.

Четвертьфиналы в командных соревнованиях горнолыжников начнутся в 05:45 мск.

Ранее на Олимпийских играх получили травмы российские горнолыжники Павел Трихичев и Александр Андриенко, выступавшие в гигантском слаломе и горнолыжной комбинации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тюмень нейтрально относится к решению биатлонистов США бойкотировать этап Кубка мира
2
Тренер: лыжник Большунов упустил золото ОИ-2018 из-за детских ошибок
3
Олимпийская чемпионка из США Липински назвала Загитову Илоном Маском фигурного катания
4
Вяльбе: лыжник Большунов показал себя бойцом в гонке на 50 км
5
Российская бобслеистка Сергеева отказалась от вскрытия допинг-пробы "Б"
6
Тренер: Большунов достойно выступил на ОИ, но в масс-старте его подвели лыжи
7
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
Темы дня
Новости партнеров
Реклама