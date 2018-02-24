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Канадский сноубордист Себастьян Тутан завоевал золото Олимпийских игр в биг-эйре

Спорт
24 февраля, 5:33 UTC+3

Второе место занял американец Кайли Мэк, третье - британец Билли Морган

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Себастьян Тутан

Себастьян Тутан

© AP/Kirsty Wigglesworth

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Канадец Себастьян Тутан завоевал золото Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане в сноуборде в дисциплине биг-эйр. По сумме трех попыток спортсмен показал результат 174,25 балла.

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Второе место занял американец Кайли Мэк (168,75), третье - британец Билли Морган (168).

Представители команды олимпийских атлетов из России не квалифицировались в финальную часть соревнований.

Тутан является двукратным победителем Всемирных зимних экстремальных игр (Х Games) в слоупстайле. Он принес сборной Канады 11-е золото на текущей Олимпиаде, всего в активе канадской команды 28 медалей (11-8-9).

Российские атлеты выступают на Играх в усеченном составе под олимпийским флагом по решению Международного олимпийского комитета (МОК). Олимпиада завершится 25 февраля.

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