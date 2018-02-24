Биатлонисты сборной США бойкотируют этап Кубка мира в Тюмени

ТАСС, 24 февраля. Биатлонисты сборной США бойкотируют заключительный в текущем сезоне этап Кубка мира в Тюмени. Об этом говорится в заявлении Федерации биатлона США, текст которого приводит портал Inside the Games.

Во время Игр в Пхёнчхане состоялось заседание исполкома Международного союза биатлонистов (IBU), на котором было принято решение сохранить в нынешнем сезоне мартовский этап Кубка мира в Тюмени. Это решение не понравилось ряду биатлонистов.

"Недавнее решение IBU о сохранении в Тюмени этапа Кубка мира совершенно неприемлемо, - говорится в заявлении. - Исходя из поддержки чистого спорта и собственной безопасности, мы не сможем участвовать в этих соревнованиях". В ноябре норвежский телеканал NRK сообщил, что от участия в этапе в Тюмени планируют отказаться канадцы.

Лучший из американцев, Тим Бёрк, занимает 29-е место в общем зачете Кубка мира. В женском зачете лучшая в сборной США, Сьюзен Данкли, идет на 39-м месте. В нынешнем сезоне американские биатлонисты ни разу не поднимались на подиум на этапах Кубка мира, как и на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Этап в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта. IBU также сохранил в России этапы Кубка IBU в Увате и Ханты-Мансийске.

В декабре 2016 года после выпуска второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена ряд федераций отказались от проведения в России международных соревнований. Это привело к переносу финального этапа Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске, этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени и юношеского чемпионата мира в Острове Псковской области, чемпионата мира по бобслею и скелетону в Сочи, а также финала Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени.