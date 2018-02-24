Решение CAS по допинговому делу Сергеевой ожидается до конца ОИ-2018

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по допинговому делу российской бобслеистки Надежды Сергеевой, в пробе которой был обнаружен запрещенный препарат, ожидается до конца Олимпийских игр в Пхёнчхане. Об этом ТАСС заявил глава Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) Иво Ферриани.

CAS в пятницу получил от Международного олимпийского комитета (МОК) документы по делу о нарушении антидопинговых правил Сергеевой на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Допинг-проба, взятая у Сергеевой 18 февраля, выявила наличие в организме запрещенного вещества триметазидин.

"Мы были очень удивлены и одновременно огорчены случившимся. Будем ли мы разбирать это дело? Пока его ведет МОК, мы лишь получаем от них информацию. Я надеюсь, что сегодня или в крайнем случае завтра они предоставят нам полное решение CAS, после этого мы сможем принять решение о санкциях", - сказал Ферриани.

Сергеева и Анастасия Кочержова заняли 12-е место в соревнованиях экипажей бобов-двоек.

Олимпийские игры завершатся 25 февраля.