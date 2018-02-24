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Сноубордист Уайлд не сумел выйти в четвертьфинал ОИ в параллельном гигантском слаломе

Спорт
24 февраля, 8:01 дата обновления: 24 февраля, 8:13 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 24, февраля. /ТАСС

В четвертьфинал также не смог выйти россиянин Дмитрий Сарсембаев

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Вик Уайлд

Вик Уайлд

© EPA-EFE/SERGEI ILNITSKY

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Российский сноубордист Вик Уайлд не смог квалифицироваться в четвертьфинал Олимпийских игр в параллельном гигантском слаломе.

В 1/8 финала Уайлда опередил итальянец Роланд Фишналлер. В четвертьфинал также не смог выйти россиянин Дмитрий Сарсембаев, уступивший в своем заезде южнокорейцу Ли Сан Хо. Таким образом, россияне выбыли из борьбы за медали. Победитель в параллельном гигантском слаломе определится позднее в субботу.

Уайлд является двукратным олимпийским чемпионом. В Сочи он выиграл в параллельном и параллельном гигантском слаломе. В 2015 году параллельный слалом был исключен из программы Олимпийских игр.

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