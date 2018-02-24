Тудегешева считает несправедливым формат параллельного гигантского слалома на ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Формат соревнований в параллельном гигантском слаломе в сноуборде на Олимпийских играх в Пхёнчхане несправедлив. Об этом журналистам заявила российская сноубордистка Екатерина Тудегешева.

Ранее Тудегешева завершила борьбу в 1/8 финала Игр.

"Для меня формат одного заезда неудобен, он не очень справедлив, - сказала Тудегешева. - Я ехала по синей трассе, но красная очевидно быстрее, а проехать по второй уже нет возможности. Финиш на красной будет из заезда к заезду быстрее, но мне нужно было лучше ехать в квалификации, тогда был бы выбор. Я недовольна своим выступлением здесь, расстроена результатом".

Также спортсменка отметила, что пока у нее нет определенности по продолжению карьеры.