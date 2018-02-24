Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.02:
$ 56.76
€ 69.63
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тудегешева считает несправедливым формат параллельного гигантского слалома на ОИ

Спорт
24 февраля, 8:16 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 24, февраля. /ТАСС

Также спортсменка отметила, что пока у нее нет определенности по продолжению карьеры

Поделиться
Материал из 1 страницы
Екатерина Тудегешева

Екатерина Тудегешева

© EPA-EFE/SERGEI ILNITSKY

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Формат соревнований в параллельном гигантском слаломе в сноуборде на Олимпийских играх в Пхёнчхане несправедлив. Об этом журналистам заявила российская сноубордистка Екатерина Тудегешева.

Ранее Тудегешева завершила борьбу в 1/8 финала Игр.

"Для меня формат одного заезда неудобен, он не очень справедлив, - сказала Тудегешева. - Я ехала по синей трассе, но красная очевидно быстрее, а проехать по второй уже нет возможности. Финиш на красной будет из заезда к заезду быстрее, но мне нужно было лучше ехать в квалификации, тогда был бы выбор. Я недовольна своим выступлением здесь, расстроена результатом".

Также спортсменка отметила, что пока у нее нет определенности по продолжению карьеры.

Смотрите также

Сноубордист Уайлд не сумел выйти в четвертьфинал ОИ в параллельном гигантском слаломе

Любовь до золота доведет: сноубордисты Уайлд и Заварзина поборются за медали Олимпиады

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тренер: лыжник Большунов упустил золото ОИ-2018 из-за детских ошибок
2
Тюмень нейтрально относится к решению биатлонистов США бойкотировать этап Кубка мира
3
Олимпийская чемпионка из США Липински назвала Загитову Илоном Маском фигурного катания
4
Тренер: лыжник Ларьков поздно пришел в спорт, но проявил трудолюбие
5
Российская бобслеистка Сергеева отказалась от вскрытия допинг-пробы "Б"
6
Крюков считает, что лыжник Большунов допустил ошибку, не поменяв лыжи по ходу марафона
7
Тренер: Большунов достойно выступил на ОИ, но в масс-старте его подвели лыжи
Темы дня
Новости партнеров
Реклама