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Сноубордист Уайлд заявил, что хочет выступить на Олимпиаде-2022

Спорт
24 февраля, 8:52 UTC+3 ПХЁНЧХАН /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

В субботу россиянин не смог квалифицироваться в четвертьфинал Олимпиады-2018 в параллельном гигантском слаломе

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Вик Уайлд

Вик Уайлд

© Сергей Бобылев/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский сноубордист Вик Уайлд заявил, что имеет мотивацию для продолжения карьеры и хочет выступить на Олимпийских играх - 2022, которые в Пекине. Об этом спортсмен заявил ТАСС.

В субботу Уайлд не смог квалифицироваться в четвертьфинал Олимпиады-2018 в параллельном гигантском слаломе.

"У меня есть мотивация выступать дальше, в том числе на Олимпийских играх. Пока у меня нет конкретных планов на следующее четырехлетие, но соревноваться я бы хотел. А дальше посмотрим", - сказал 31-летний спортсмен.

Уайлд является двукратным олимпийским чемпионом. В Сочи он выиграл в параллельном и параллельном гигантском слаломе. В 2015 году параллельный слалом был исключен из программы Олимпийских игр.

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