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Райндль: немецкие хоккеисты думают об игре в финале, а не о победе на Олимпиаде

Спорт
24 февраля, 9:24 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 24, февраля. /ТАСС

В финальном матче олимпийского турнира сборная Германии сыграет с российскими хоккеистами

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Игроки сборной Германии

Игроки сборной Германии

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Немецкие хоккеисты думают в настоящий момент не о победе на Олимпиаде, а о финальной игре с россиянами. Об этом журналистам рассказал президент Немецкого хоккейного союза Франц Райндль.

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Немецкие хоккеисты победили канадцев и сыграют в финале Олимпиады с россиянами

Сборная Германии в полуфинале Олимпийских игр победила канадцев со счетом 4:3 и сыграет в решающем матче с командой олимпийских атлетов из России. Финал пройдет в воскресенье.

"Мы не думаем о победе, мы просто думаем об игре. И я пока не представляю, как люди в Германии среагируют на победу. Нас просто переполняют чувства, что мы будем играть в финале Олимпиады", - сказал Райндль.

Главным тренером российских хоккеистов является Олег Знарок, который играл в Германии с 1992 по 2002 год и имеет немецкий паспорт. "Мы с ним друзья, его тут хорошо помнят", - отметил глава федерации.

Райндль также пошутил в ответ на вопрос, подарят ли немецким хоккеистам автомобили по аналогии с тем, как российским игрокам за победы на прошлых чемпионатах мира дарили машины. "Может, мы получим маленькие радиоуправляемые машинки", - сказал он.

Из российских хоккеистов Райндль хорошо помнит Илью Ковальчука и Павла Дацюка. "Дацюк в полуфинале чемпионата мира в Германии забил нам гол на последних минутах. Тогда была очень открытая игра, на которой присутствовало немало российских болельщиков в Кельне. Но в нашей команде немало талантливых хоккеистов, таких как Раймер, за которым мне тоже приятно наблюдать", - сказал он.

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