Оргкомитет: Олимпийские игры - 2018 стали самыми крупномасштабными в истории

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане стали самыми крупномасштабными в истории проведения соревнований. Об этом на пресс-конференции заявил председатель оргкомитета Игр-2018 Ли Хи Бом.

"Эти Игры стали самыми крупномасштабными в истории. В них приняли участие 2920 атлетов, представляющие 92 национальных олимпийских комитета. Игры посетили 26 глав государств", - сказал Ли Хи Бом.

"По состоянию на вчерашний день мы превысили план продаж - выполнили 102% плана за счет того, что продавали билеты на стоячие места. Игры посетили более 1 миллиона болельщиков, это рекорд", - заключил глава оргкомитета.

Олимпийские игры завершатся 25 февраля.