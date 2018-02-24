Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.02:
$ 56.76
€ 69.63
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Оргкомитет: Олимпийские игры - 2018 стали самыми крупномасштабными в истории

Спорт
24 февраля, 9:35 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 24, февраля. /ТАСС

В Олимпиаде в Пхёнчхане приняли участие 2920 спортсменов, представляющих 92 национальных олимпийских комитета

Поделиться
Материал из 1 страницы
Олимпийские кольца

Олимпийские кольца

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане стали самыми крупномасштабными в истории проведения соревнований. Об этом на пресс-конференции заявил председатель оргкомитета Игр-2018 Ли Хи Бом.

"Эти Игры стали самыми крупномасштабными в истории. В них приняли участие 2920 атлетов, представляющие 92 национальных олимпийских комитета. Игры посетили 26 глав государств", - сказал Ли Хи Бом.

"По состоянию на вчерашний день мы превысили план продаж - выполнили 102% плана за счет того, что продавали билеты на стоячие места. Игры посетили более 1 миллиона болельщиков, это рекорд", - заключил глава оргкомитета.

Олимпийские игры завершатся 25 февраля.

Смотрите также

Атлеты и болельщики из КНДР отправятся на родину сразу после церемонии закрытия Олимпиады

Олимпийские игры в Пхёнчхане посетит более миллиона болельщиков

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тренер: лыжник Большунов упустил золото ОИ-2018 из-за детских ошибок
2
Тюмень нейтрально относится к решению биатлонистов США бойкотировать этап Кубка мира
3
Олимпийская чемпионка из США Липински назвала Загитову Илоном Маском фигурного катания
4
Тренер: лыжник Ларьков поздно пришел в спорт, но проявил трудолюбие
5
Российская бобслеистка Сергеева отказалась от вскрытия допинг-пробы "Б"
6
Крюков считает, что лыжник Большунов допустил ошибку, не поменяв лыжи по ходу марафона
7
Тренер: Большунов достойно выступил на ОИ, но в масс-старте его подвели лыжи
Темы дня
Новости партнеров
Реклама