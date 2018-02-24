Оргкомитет ОИ-2018 надеется на выступление объединенной команды Кореи на следующих Играх

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Оргкомитет Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане надеется на совместное участие сборных КНДР и Южной Кореи в Играх 2020 года в Токио и 2022 года в Пекине. Об этом на пресс- конференции заявил председатель оргкомитета Игр-2018 Ли Хи Бом.

В конце января представители КНДР и Южной Кореи договорились о создании объединенной женской хоккейной команды, которая выступила на Играх в Пхёнчхане. В нее вошли 23 спортсменки из Южной Кореи и 12 - из КНДР. Команда заняла последнее место в женском хоккейном турнире.

"Мы бы очень хотели, чтобы и в Токио, и в Пекине также была объединенная команда Кореи. Надеемся на развитие процесса", - сказал Ли Хи Бом.

Также делегации сборных КНДР и Южной Кореи под флагом единой Кореи приняли участие в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпиады-2018. Флаг пронесли два атлета - южнокорейский бобслеист Вон Юн Чжон и хоккеистка КНДР Хван Чон Гым.

Олимпийские игры завершатся 25 февраля.