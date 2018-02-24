Российский лыжник Большунов завоевал серебро в масс-старте на 50 км на ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов стал серебряным призером в масс-старте на 50 км классическим стилем на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Большунов преодолел дистанцию за 2 часа 8 минут 40,8 секунды. Олимпийским чемпионом стал финн Ииво Нисканен, который опередил Большунова на последнем километре гонки и выиграл у россиянина 18,7 секунды. Бронзу завоевал еще один россиянин Андрей Ларьков (отставание 2 минуты 37,5 секунды).

Российские лыжники на Олимпийских играх в Пхёнчхане завоевали восемь наград из 16 медалей олимпийских атлетов из России. Помимо двух медалей в марафоне, лыжники завоевали два серебра - в эстафете 4х10 км (Большунов, Ларьков, Алексей Червоткин и Денис Спицов) и командном спринте (Большунов, Спицов), а также две бронзы - Спицов в гонке на 15 км свободным стилем и Большунов в спринте классическим стилем. Женщины принесли в копилку еще две бронзовые награды: Юлия Белорукова в личном спринте и в эстафете 4х5 км вместе с Натальей Непряевой, Анастасией Седовой и Анной Нечаевской.

Для Большунова эта награда стала четвертой на Играх, таким образом он стал первым российским лыжником, завоевавшим четыре награды на одной Олимпиаде. Рекорд принадлежит советскому лыжнику Николаю Зимятову, у которого пять наград с Игр-1980 (четыре золота и серебро). Большунов стал шестым спортсменом в истории лыжного спорта, который сумел выиграть четыре медали на одной Олимпиаде. Ранее этого добивались шведы Гунде Сван (1984), Сикстен Ернберг (1956), норвежцы Вегард Ульванг (1992), Бьорн Дэли (1992, 1994, 1998) и Петтер Нортуг (2010).

Российские лыжники на играх в Пхёнчхане завоевали на три награды больше, чем на домашней Олимпиаде в Сочи. Нисканен впервые с 1960 года принес сборной Финляндии золото лыжного марафона, в Скво-Вэлли победу одержал Калеви Хямяляйнен.

Большунов стал десятым призером лыжного марафона среди отечественных спортсменов. Отечественные лыжники три раза побеждали в марафонах на Олимпийских играх: Зимятов выиграл золото в гонке на 50 км на Играх в Лейк-Плесиде в 1980 году, Михаил Иванов победил на Играх в Солт-Лейк-Сити в 2002 году. На Олимпиаде в Сочи в 2014 году российские лыжники заняли весь пьедестал: Александр Легков стал первым, Максим Вылегжанин - вторым, Илья Черноусов - третьим. Также медалистами Игр становились Федор Терентьев (бронза на ОИ-1956), Вячеслав Веденин (серебро в 1968-м и бронза в 1972-м), Александр Завьялов (бронза в 1980 году) и Евгений Дементьев (серебро в 2006-м).

Выступление команды олимпийских атлетов из России

Команда олимпийских атлетов из России имеет в активе 16 наград - одна золотая, шесть серебряных и девять бронзовых медалей. Помимо лыжников, медали завоевали фигуристки Алина Загитова (золото) и Евгения Медведева (серебро), фигуристы в командном турнире стали серебряными призерами, фристайлист Илья Буров получил бронзу в акробатике, фристайлист Сергей Ридзик - бронзу в ски-кроссе, шорт-трекист Семен Елистратов - бронзу на 1500 м, скелетонист Никита Трегубов - серебро, конькобежка Наталья Воронина - бронзу на 5000 м.

Российские спортсмены выступают на этих Играх под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России из-за решения Международного олимпийского комитета, приостановившего членство Олимпийского комитета России после расследований применения допинга на Играх в Сочи.

Олимпийские игры завершатся 25 февраля.