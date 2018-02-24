Легков: российские лыжники в каждой гонке на ОИ доказывали, что их результаты закономерны

МОСКВА, 24 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российские лыжники своим выступлением на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане доказали, что их результаты закономерны. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион Игр в Сочи Александр Легков.

В субботу Александр Большунов и Андрей Ларьков стали серебряным и бронзовым призерами соответственно в масс- старте на 50 км классическим стилем.

"Ребята много тренировались, здорово, что у нас такие сильные спортсмены, - сказал Легков. - Они доказывали неоднократно, что могут бежать все - и спринт, и марафон. С самого начала Олимпийских игр все результаты ребят закономерны, они не одним стартом показывали это. Будем болеть и надеяться, что это будущее сборной".

Российские лыжники на Олимпийских играх в Пхёнчхане завоевали восемь наград. В воскресенье состоится женский масс-старт на 30 км классическим стилем.