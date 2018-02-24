Губернатор Тюменской области поздравил Большунова с серебром в масс-старте на 50 км на ОИ

ТЮМЕНЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Губернатор Тюменской области Владимир Якушев отправил поздравительную телеграмму тюменскому лыжнику Александру Большунову, который стал серебряным призером в масс-старте на 50 км классическим стилем на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь губернатора Ольга Фролова.

Большунов преодолел дистанцию за 2 часа 8 минут 40,8 секунды. Олимпийским чемпионом стал финн Ииво Нисканен, который опередил Большунова на последнем километре гонки и выиграл у россиянина 18,7 секунды. Бронзу завоевал еще один россиянин Андрей Ларьков (отставание 2 минуты 37,5 секунды).

"Мы гордимся серебряной медалью нашего спортсмена, губернатор Тюменской области Владимир Якушев направил ему поздравительную телеграмму", - сказала она.

Ранее сообщалось, что власти Тюменской области наградят тюменских спортсменов, принявших участие в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, и их тренеров единовременными денежными выплатами. За участие назначена выплата в 575 тыс. рублей, по 3 млн рублей вручат олимпийцам за золотую медаль, 2,5 млн рублей - за серебряную и 2 млн рублей - за бронзу.

На ОИ-2018 тюменский лыжник Денис Спицов стал четвертым в скиатлоне, завоевал бронзу в гонке на 15 км свободным стилем, а также серебро в эстафете. Большунов, стал серебряным призером в эстафете и в гонке на 50 км, а также завоевал бронзу в спринте классическим стилем.