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Фигуристка Медведева призналась, что Олимпиада сделала ее другим человеком

Спорт
24 февраля, 14:18 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 24, февраля. /ТАСС

В Пхёнчхане спортсменка стала двукратным серебряным призером - в командных и индивидуальных соревнованиях

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Евгения Медведева

Евгения Медведева

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что Олимпиада в Пхёнчхане изменила ее как человека. Об этом он сказала на пресс-конференции.

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Медведева в Пхёнчхане стала двукратным серебряным призером - в командных и индивидуальных соревнованиях.

"Эта Олимпиада много для меня значит. Я знала, что Игры меняют людей, но не думала, что настолько", - сказала Медведева.

"Я никогда не говорю о своих страхах. Самый мой главный страх был - уехать отсюда с чувством чего-то не сделанного. Я благодарна, что этого чувства у меня нет. Я сделала максимум того, что от меня зависело", - также сказала она.

Медведева рассказала, что в ночь после соревнований она мала спала и начала вести дневник. "Я такой человек, который не любит спать, вчера я спала всего три часа. За эту ночь я успела продумать много чего. Начала себя развивать, потому что находясь на сборах в Японии я решила, мне нужно начать вести дневник", - рассказала она.

"Я сидела и писала все свои мысли, - продолжила Медведева. - Это мне помогло устаканить бурю эмоций. И я себя прекрасно чувствую, и это меня радует. Провела время с пользой".

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