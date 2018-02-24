Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.02:
$ 56.76
€ 69.63
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фигуристка Медведева заявила, что ее вдохновила Кира Найтли в экранизации "Анны Карениной"

Спорт
24 февраля, 14:22 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 24, февраля. /ТАСС

Спортсменка рассказала, что читала книгу и смотрела несколько экранизаций романа

Поделиться
Материал из 1 страницы
Евгения Медведева

Евгения Медведева

©  Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Евгения Медведева сравнила себя с главной героиней фильма "Анна Каренина" в исполнении британской актрисы Киры Найтли. Об этом спортсменка сообщила на пресс- конференции.

Смотрите также

Фигуристка Медведева призналась, что Олимпиада сделала ее другим человеком

Фигуристка Медведева заявила, что намерена выступить на Олимпиаде-2022

Фигуристка Медведева заявила, что она переняла жесткость характера у тренера Тутберидзе

В пятницу Медведева завоевала серебро Олимпийских игр - 2018 в женском одиночном катании. Произвольная программа спортсменки поставлена по мотивам постановки британского режиссера Джо Райта "Анна Каренина".

"Да, я читала Каренину, смотрела несколько экранизаций. Но моя произвольная программа поставлена по мотивам современной экранизации с Кирой Найтли. Меня ее образ очень вдохновил. Мне кажется, мы и внешне немного похожи, какие-то черты характера сопоставимы", - сказала Медведева.

"Я не могу не сказать, какого персонажа из книги я хотела бы передать на льду, но могу назвать свою любимую книгу, - продолжила фигуристка. - Сборник рассказов Рея Брэдбери, и главный из них - "Марсианин". Я смотрела и фильм, от самой истории в полном восторге. Несколько раз читала, и каждый раз новые эмоции", - заключила спортсменка.

Олимпийская чемпионка - 2018 в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова рассказала, что ей в данный момент не до чтения. "Сейчас я пока никаких книг не читаю, читаю учебники. В этом году я буду сдавать экзамены, самое главное - хорошо к ним подготовиться", - считает спортсменка.

Олимпийские игры завершатся 25 февраля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Грозном представили новую боевую машину спецназа "Чаборз-6"
2
Небензя: РФ не допустит произвольной интерпретации резолюции СБ ООН о перемирии в Сирии
3
Олимпийская чемпионка из США Липински назвала Загитову Илоном Маском фигурного катания
4
Всемирная федерация керлинга поддержала решение CAS в отношении Крушельницкого
5
Сборная Чехии по биатлону бойкотирует этап Кубка мира в Тюмени
6
Керлинг и допинг: почему история с Крушельницким вызывает лишь вопросы
7
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
Темы дня
Новости партнеров
Реклама