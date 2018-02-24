Фигуристка Медведева заявила, что ее вдохновила Кира Найтли в экранизации "Анны Карениной"

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Евгения Медведева сравнила себя с главной героиней фильма "Анна Каренина" в исполнении британской актрисы Киры Найтли. Об этом спортсменка сообщила на пресс- конференции.

В пятницу Медведева завоевала серебро Олимпийских игр - 2018 в женском одиночном катании. Произвольная программа спортсменки поставлена по мотивам постановки британского режиссера Джо Райта "Анна Каренина".

"Да, я читала Каренину, смотрела несколько экранизаций. Но моя произвольная программа поставлена по мотивам современной экранизации с Кирой Найтли. Меня ее образ очень вдохновил. Мне кажется, мы и внешне немного похожи, какие-то черты характера сопоставимы", - сказала Медведева.

"Я не могу не сказать, какого персонажа из книги я хотела бы передать на льду, но могу назвать свою любимую книгу, - продолжила фигуристка. - Сборник рассказов Рея Брэдбери, и главный из них - "Марсианин". Я смотрела и фильм, от самой истории в полном восторге. Несколько раз читала, и каждый раз новые эмоции", - заключила спортсменка.

Олимпийская чемпионка - 2018 в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова рассказала, что ей в данный момент не до чтения. "Сейчас я пока никаких книг не читаю, читаю учебники. В этом году я буду сдавать экзамены, самое главное - хорошо к ним подготовиться", - считает спортсменка.

Олимпийские игры завершатся 25 февраля.