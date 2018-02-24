Первенство России по джиу-джитсу в 2019 году планируется провести в Казани

КАЗАНЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Первенство России по джиу-джитсу среди юношей планируется провести в Казани в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана.

"Только что [в Казани] завершилось открытие соревнований по дҗиу-джитсу в честь Шигабутдина Марджани. В Казани в следующем году пройдет первенство России по джиу-джитсу среди юношей. С таким предложением к муфтию [Татарстана Камилю хазрату Самигуллину] обратилась Федерация джиу-джитсу России. И первенство России будет носить имя Марджани", - отметили в пресс-службе.

В субботу в Казани состоялось открытие Всероссийских соревнований по джиу-джитсу среди мужчин и женщин 1999 года рождения и старше в честь 200-летия татарского ученого и богослова Шигабутдина Марджани. Турнир впервые вошел в Единый календарный план всероссийских спортивных мероприятий Министерства спорта РФ, он проводится для формирования списка кандидатов в спортивные сборные команды России для подготовки к международным спортивным соревнованиям.

Первые соревнования по джиу-джитсу на Кубок имени Марджани прошли в Казани в прошлом году. Марджани был известен выдающимися успехами в старинном татарско-тюркском боевом искусстве "кара каплан". Камиль хазрат Самигуллин занимается джиу-джитсу, в марте прошлого года он получил коричневый пояс.