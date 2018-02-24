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Японская конькобежка Такаги стала первой олимпийской чемпионкой в масс-старте

Спорт
24 февраля, 15:42 UTC+3

Серебро выиграла южнокорейская спортсменка Ким Бо Рым, бронзу - голландка Ирен Схаутен

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Нана Такаги

Нана Такаги

© EPA-EFE/KIMIMASA MAYAMA

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Японская конькобежка Нана Такаги завоевала золотую медаль в масс-старте на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Масс-старт впервые представлен в соревнованиях по конькобежному спорту на Олимпиаде.

Японка набрала 60 очков, финишировав на первой позиции. Серебро выиграла действующая чемпионка мира в этой дисциплине южнокорейская спортсменка Ким Бо Рым. Она финишировала второй, набрав 40 очков. Третье место заняла голландка Ирен Схаутен (20 очков), которая является чемпионкой мира 2015 года в масс-старте.

Эстонка Саския Алусалу набрала 15 очков и заняла четвертое место. Она захватила лидерство с первых кругов дистанции и стала первой на всех трех промежуточных спринтах. В ходе забега преимущество эстонки над преследовательницами достигало 20 секунд. Тем не менее, за несколько кругов до финиша группа лидеров догнала Алусалу, и эстонка не смогла побороться за медали на финише.

Такаги стала двукратной чемпионкой Олимпиады в Пхёнчхане. Ранее она завоевала золото в командной гонке преследования в составе японской сборной, также она является чемпионкой мира и трижды серебряным медалистом мировых первенств. Сборная Японии выиграла четвертое золото на Играх в Пхёнчхане. Всего на счету японской команды 12 медалей (4-5-3).

Российские спортсменки не участвовали в масс-старте. Сборная России отстранена от участия в Играх по решению Международного олимпийского комитета (МОК). Российские спортсмены выступают в Пхёнчхане под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России. Также МОК не допустил до участия в Играх российскую конькобежку Елизавету Казелину, специализирующуюся в беге на данной дистанции.

Правила масс-старта

Масс-старт впервые представлен в соревнованиях по конькобежному спорту на Олимпийских играх. 24 спортсменки разбиты на два полуфинала, в финал выходят по восемь конькобежек из каждого забега. Дистанция состоит из 16 кругов (6400 метров), все конькобежки стартуют одновременно. Победительница масс-старта определяется по количеству заработанных очков во время забега на промежуточных спринтах и на финише.

Трижды за забег конькобежки преодолевают промежуточный спринт, победительница спринта определяется после четвертого, восьмого и 12-го кругов. Первые три спортсменки на каждом из промежуточных спринтов получат по пять, три и одному очку соответственно. За первое место на финише конькобежка получит 60 очков, за второе - 40, за третье - 20.

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