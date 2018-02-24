Лыжник Большунов получит от Брянской области 2,5 млн рублей за медали Олимпиады

БРЯНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Правительство Брянской области выплатит уроженцу региона, российскому лыжнику Александру Большунову денежное поощрение в размере 2,5 млн рублей за медали, завоеванные на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщил ТАСС начальник управления физкультуры и спорта региона Валерий Корнеев.

Большунов в субботу завоевал серебро Олимпиады в масс-старте на 50 км, преодолев дистанцию за 2 часа 8 минут 40,8 секунды. Олимпийским чемпионом стал финн Ииво Нисканен, который опередил Большунова на последнем километре гонки и выиграл у россиянина 18,7 секунды. На Олимпиаде Большунов также выиграл бронзу в личном спринте классическим стилем, вместе с Денисом Спицовым - серебро в командном спринте свободным стилем, а вместе с Ларьковым, Спицовым и Алексеем Червоткиным - серебро в эстафете 4 по 10 км.

"Правительство Брянской области поощрит нашего земляка, лыжника Александра Большунова за медали, завоеванные на Олимпийских играх в Пхёнчхане", - сообщил Корнеев.

Он отметил, что поощрительные выплаты положены по постановлению регионального правительства о поощрении региональных спортсменов, занявших призовые места на международных соревнованиях. За три серебряные и бронзовую медаль Пхёнчхана Большунов получит от Брянской области 2,5 млн рублей. Корнеев сказал, что вопрос с выплатой премии будет решаться сразу по возвращении спортсмена в Россию.

Постановление правительства Брянской области предусматривает денежное поощрение для спортсменов и тренеров, которые добились успеха на Олимпийских и Паралимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, Кубках мира и ряде других международных соревнований. Наибольшая выплата предусмотрена за золото олимпийских игр - один млн рублей. Как добавил Корнеев, в прошлом году Большунов уже получил от правительства региона 500 тыс. рублей за победу на международных соревнованиях по лыжероллерному спорту.

21-летний Большунов является уроженцем села Подывотье Севского района Брянской области. В родном селе он начал тренироваться под руководством отца, затем он успешно стал выступать на состязаниях областного уровня. В Брянске он тренировался под руководством Николая Нехитрова, с 2014 года выступает также за Тюменскую область.