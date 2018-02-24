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Южнокорейский конькобежец Ли Сын Хун завоевал золото Олимпиады в масс-старте

Спорт
24 февраля, 16:12 UTC+3

Второе место занял бельгиец Барт Свингс, третьим стал голландец Кун Вервей

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Ли Сын Хун

Ли Сын Хун

© AP Photo/Petr David Josek

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Южнокорейский конькобежец Ли Сын Хун выиграл золотую медаль в масс-старте на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Южнокорейский спортсмен финишировал первым и заработал 60 очков. Второе место занял бельгиец Барт Свингс (40), третьим стал голландец Кун Вервей (20), для которого эта медаль стала второй на Играх в Пхёнчхане. Ранее он выиграл бронзу в составе сборной Нидерландов в командной гонке преследования, также Вервей является чемпионом и серебряным призером Игр в Сочи.

29-летний Ли Сын Хун стал двукратным олимпийским чемпионом. Первое золото он выиграл в Ванкувере в 2010 году на дистанции 10000 метров, также в его активе три серебра Олимпиад. Ли Сын Хун является чемпионом мира 2016 года в масс-старте. Также он лидирует в зачете масс-стартов в текущем розыгрыше Кубка мира, из трех стартов в сезоне южнокореец одержал победу в двух.

Сборная Южной Кореи выиграла первое золото Игр в Пхёнчхане в конькобежном спорте. Ранее хозяева завоевали четыре серебра и две бронзы. Для южнокорейской команды это золото стало пятым на Олимпиаде. Всего в активе сборной Южной Кореи 15 медалей (5 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовые), по общему числу медалей хозяева Игр-2018 превзошли свой самый лучший результат в истории - 14 медалей на Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году.

Российские спортсмены не участвовали в масс-старте. Сборная России отстранена от участия в Играх по решению Международного олимпийского комитета (МОК). Россияне выступают в Пхёнчхане под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России. Также МОК не допустил до участия в Играх российского конькобежца Руслана Захарова, который является бронзовым призером чемпионата Европы 2018 года в масс-старте.

Правила гонки 

Масс-старт впервые представлен в соревнованиях по конькобежному спорту на Олимпийских играх. 24 спортсмена разбиты на два полуфинала, в финал выходят по восемь конькобежцев из каждого забега. Дистанция состоит из 16 кругов (6400 метров), все конькобежцы стартуют одновременно. Победитель масс-старта определяется по количеству заработанных очков во время забега на промежуточных спринтах и на финише.

Трижды за забег конькобежцы преодолевают промежуточный спринт, победитель спринта определяется после четвертого, восьмого и 12-го кругов. Первые три спортсмена на каждом из промежуточных спринтов получат по пять, три и одному очку соответственно. За первое место на финише конькобежец получит 60 очков, за второе - 40, за третье - 20.

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