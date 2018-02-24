"Ростов-Дон" обыграл "Нюкёбинг" и гарантировал себе место в плей-офф гандбольной ЛЧ

ТАСС, 24 февраля. Российский "Ростов-Дон" со счетом 32:22 победил датский "Нюкёбинг" в домашнем матче группового этапа женской гандбольной Лиги чемпионов и досрочно гарантировал себе место в плей-офф турнира.

Самой результативной гандболисткой матча стала россиянка Анна Вяхирева, забросившая восемь мячей.

"Ростов-Дон" набрал 11 очков в восьми матчах и поднялся на второе место в турнирной таблице, уступая румынскому клубу КСМ по дополнительным показателям. "Нюкёбинг" с пятью очками идет четвертым.

В следующем матче 3 марта "Ростов-Дон" на выезде сыграет со словенским "Кримом". "Нюкёбинг" в тот же день примет венгерский "Дьёр".

"Финал четырех" гандбольной Лиги чемпионов пройдет с 12 по 13 мая.