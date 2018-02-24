Артем Мальцев выиграл лыжную гонку на 15 км на Всероссийских спортивных соревнованиях

АРХАНГЕЛЬСК, 24 февраля. /ТАСС/. Артем Мальцев, представляющий Нижегородскую область, стал победителем гонки на 15 км свободным стилем на Всероссийских спортивных соревнованиях, которые стартовали в субботу в Устьянском районе Архангельской области.

24-летний спортсмен показал результат 35 минут 38 секунд. Вторым стал обладатель трех серебряных наград Олимпийских игр в Сочи Максим Вылегжанин (Удмуртия) - 35.51,9, третье место занял Петр Седов (Московская область, Нижегородская область) - 36.2,0.

"Я специально готовился к этим стартам, проводил предварительно сборы вместе с Петром Седовым, который сегодня занял третье место. Организация на высшем уровне. Я здесь уже бывал на молодежном первенстве и побеждал. Трассы очень тяжелые, но для меня получаются счастливыми", - приводит слова Мальцева пресс-служба агентства по спорту Архангельской области.

Мексиканец Антонио Пинейро, стартовавший первым, показал в итоге последний результат - 1 час 1 минута 53 секунды. Как сообщили организаторы, во время соревнований было около 17 градусов мороза. В гонке также участвовали двукратный чемпион мира Сергей Устюгов (69-е место), олимпийский чемпион Сочи Александр Легков (20), серебряный призер Олимпиады-2014 Александр Бессмертных (10), бронзовый медалист Игр-2010 Алексей Петухов (61).

Мальцев является призером этапов Кубка мира по лыжным гонкам. В прошлом сезоне на этапе в Пхёнчхане он в паре с Никитой Крюковым занял третье место в командном спринте. В текущем сезоне он выступал на этапе Кубка мира в Дрездене, где занял 47-е место в личном спринте и 19-е в командном спринте вместе с Александром Панжинским.

Лыжные состязания на Всероссийских спортивных соревнованиях проходят в рамках Кубка России. Право выступить в финале Кубка России получили 275 лыжников из 43 регионов. Соревнования завершатся 3 марта.