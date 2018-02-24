Радил: опыт игры на ОИ поможет в оставшихся матчах чемпионата КХЛ за "Спартак"

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Нападающий сборной Чехии Лукаш Радил постарается использовать опыт выступления на Олимпийских играх в оставшихся матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за "Спартак". Об этом он рассказал журналистам.

В субботу сборная Чехии проиграла канадцам (4:6) в матче за бронзу на Олимпийских играх. Радил провел на Играх в Пхёнчхане шесть матчей, не набрав очков.

"Очень сильно разочарован результатом. Мы хорошо начали, но после пары голов в свои ворота нам было тяжело продолжать играть, - сказал он. - Теперь я постараюсь забыть то, что тут было как можно скорее. Но здесь я получил огромный опыт, который должен помочь в игре за "Спартак", чтобы выбраться из опасной позиции".

"Спартак" занимает седьмое место в Западной конференции КХЛ. Красно-белым осталось провести два матча до конца регулярного чемпионата.