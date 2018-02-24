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Семин: "Локомотив" будет готовиться к матчу РФПЛ со "Спартаком" в Турции

Спорт
24 февраля, 18:39 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Матч 21-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Спартаком" состоится 4 марта

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Главный тренер футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин

Главный тренер футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин

© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 24 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Локомотив" будет готовиться к матчу чемпионата России с московским "Спартаком" в Турции. Об этом ТАСС сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

"Только прилетели в Турцию, сейчас поедем на тренировку. Будем здесь до 28-го числа", - сказал Семин.

Матч 21-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Спартаком" состоится 4 марта на "РЖД-Арене" в Москве. Эта встреча станет первой для команд в весенней части чемпионата страны.

После 20 туров железнодорожники возглавляют турнирную таблицу с 45 очками. "Спартак" занимает третье место, отставая от "Локомотива" на восемь баллов.

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