Семин: "Локомотив" будет готовиться к матчу РФПЛ со "Спартаком" в Турции

МОСКВА, 24 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Локомотив" будет готовиться к матчу чемпионата России с московским "Спартаком" в Турции. Об этом ТАСС сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

"Только прилетели в Турцию, сейчас поедем на тренировку. Будем здесь до 28-го числа", - сказал Семин.

Матч 21-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Спартаком" состоится 4 марта на "РЖД-Арене" в Москве. Эта встреча станет первой для команд в весенней части чемпионата страны.

После 20 туров железнодорожники возглавляют турнирную таблицу с 45 очками. "Спартак" занимает третье место, отставая от "Локомотива" на восемь баллов.