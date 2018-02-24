Российский теннисист Хачанов победил чеха Бердыха и вышел в финал турнира в Марселе

ТАСС, 24 февраля. Россиянин Карен Хачанов вышел в финал турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP), который проходит в Марселе (общий призовой фонд - $645 тысяч).

В 1/2 финала Хачанов, посеянный на турнире под девятым номером, обыграл чешского теннисиста Томаша Бердыха (4) со счетом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

В решающем матче 21-летний Хачанов сыграет с победителем пары Люка Пуй (Франция, 3) - Илья Ивашка (Белоруссия). Финал пройдет 25 февраля.

Хачанов один раз выходил в финал турниров серии ATP. В 2016 году россиянин стал победителем соревнований в Чэнду (Китай), обыграв в решающем матче испанца Альберто Рамоса- Виньоласа.

На данный момент Хачанов находится на 47-м месте в рейтинге ATP.