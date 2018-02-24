Канадский хоккеист Ли постарается как можно быстрее переключиться с ОИ на матч с "Югрой"

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Защитник сборной Канады Крис Ли пообещал сделать все возможное, чтобы переключиться с Олимпийских игр на матч его "Металлурга" против "Югры" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом Ли сказал журналистам.

Сборная Канады обыграла чехов (6:4) в матче за бронзовые медали олимпийского турнира в Пхёнчхане. Уже во вторник "Металлургу" предстоит встреча с "Югрой" в Магнитогорске.

"Через пару дней мне играть за "Металлург" против "Югры", мне уже сказали, что я в составе. Конечно, я долго буду жить впечатлениями от Олимпиады, но при этом постараюсь сделать все возможное, чтобы побыстрее переключиться на дела клуба", - сказал канадец.

"Это не золото, но мы все равно едем домой с медалями. Конечно, мы разочарованы поражением в полуфинале, но это спорт. У нас был шанс завоевать медаль сегодня, и мы им воспользовались", - также отметил он.

По словам Ли, канадцам удалось правильно подойти к матчу за бронзу после болезненного поражения от немцев в полуфинале. "Сегодня получилась сумасшедшая игра. Вроде бы мы вели 6:2, все спокойно, но чехи отыграли две шайбы. Со стороны смотреть такой хоккей очень весело, но участвовать в таком матче - это большие нервы", - отметил Ли.

В финале Олимпиады сыграют два одноклубника Ли - вратарь Василий Кошечкин и нападающий Сергей Мозякин. "Немцы выйдут на финал биться, немцы очень жесткая команда. Россияне должны быть готовы к этому", - сказал Ли.