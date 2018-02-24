Россиянин Черноусов завоевал серебро ЧЕ по стрельбе из пневматического оружия

ТАСС, 24 февраля. Россиянин Артем Черноусов завоевал серебряную медаль чемпионата Европы по стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 м. Соревнования проходят в венгерском Дьере.

В финале российский спортсмен показал результат 239,8 балла. Победу одержал турецкий спортсмен Юсуф Дикеч (241,6), бронза у португальца Жуана Кошты (218,8). Российский стрелок Антон Гурьянов занял четвертое место (196,8).

Ранее Черноусов в паре с Маргаритой Ломовой с мировым рекордом победил в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 м в соревнованиях смешанных команд.

Чемпионат Европы завершится 26 февраля.