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Российская теннисистка Касаткина проиграла украинке Свитолиной в финале турнира в Дубае

Спорт
24 февраля, 19:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, февраля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:0 в пользу украинской спортсменки

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Дарья Касаткина

Дарья Касаткина

© EPA-EFE/ANATOLY MALTSEV

ТАСС, 24 февраля. Россиянка Дарья Касаткина со счетом 4:6, 0:6 уступила украинской теннисистке Элине Свитолиной в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходил в Дубае (общий призовой фонд - $733,9 тыс.).

Встреча продолжалась 1 час 12 минут.

Ранее Касаткина два раза встречалась с украинской спортсменкой на турнирах серии WTA. В 2016 году россиянка проиграла в первом раунде соревнований в Нью-Хейвене (США), а в 2017-м в трех сетах уступила на турнире в Торонто (Канада).

Для 20-летней Касаткиной этот финал стал третьим в карьере на турнирах серии WTA. В 2017 году она выиграла соревнования в Чарльстоне (США) и стала финалисткой "ВТБ Кубка Кремля". На данный момент Касаткина находится на 24-м месте в рейтинге WTA.

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