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Медведева надеется, что ее медаль ОИ стала хорошим подарком Тутберидзе ко дню рождения

Спорт
24 февраля, 20:08 UTC+3 ПХЁНЧХАН /Корр. ТАСС, Вероника Советова

В пятницу Медведева завоевала серебряную медаль в женском одиночном катании

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Евгения Медведева

Евгения Медведева

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Серебряный призер Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане в одиночном катании Евгения Медведева надеется, что эта медаль станет хорошим подарком ее тренеру Этери Тутберидзе, которая в субботу отмечает свой день рождения. Об этом Медведева рассказала ТАСС.

"Свой день рождения Этери Георгиевна практически целиком провела в полете, так сложилось, - рассказала Медведева. - Первое, что я сделала, когда проснулась, так это написала ей огромное сообщение, поздравила. Я надеюсь, что моя олимпийская медаль стала для нее хорошим подарком к этой дате".

18-летняя Медведева тренируется у Тутберидзе с семи лет. Тутберидзе является заслуженным тренером России, обладателем ордена "За заслуги перед Отечеством" 4-й степени.

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