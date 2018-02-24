Медведева надеется, что ее медаль ОИ стала хорошим подарком Тутберидзе ко дню рождения

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Серебряный призер Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане в одиночном катании Евгения Медведева надеется, что эта медаль станет хорошим подарком ее тренеру Этери Тутберидзе, которая в субботу отмечает свой день рождения. Об этом Медведева рассказала ТАСС.

"Свой день рождения Этери Георгиевна практически целиком провела в полете, так сложилось, - рассказала Медведева. - Первое, что я сделала, когда проснулась, так это написала ей огромное сообщение, поздравила. Я надеюсь, что моя олимпийская медаль стала для нее хорошим подарком к этой дате".

18-летняя Медведева тренируется у Тутберидзе с семи лет. Тутберидзе является заслуженным тренером России, обладателем ордена "За заслуги перед Отечеством" 4-й степени.